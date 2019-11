Sanremo: full immersion amministrativa per il progetto che rivoluzionerà porto vecchio, oggi in discussione la convenzione di 65 anni. Si punta al via ai lavori all’inizio del 2022 (Foto)

Dopo l’appuntamento di ieri con la commissione tecnica e la relazione da parte dell’architetto Marco Calvi, questa mattina nuova riunione in Sala Giunta a Palazzo Bellevue. La prima e la seconda commissione hanno partecipato alla relazione dell’avvocato genovese Luigi Ceffalo, incaricato del gruppo Lagorio, che, insieme all’architetto Marco Calvi e all'ingegnere del Comune Danilo Burastero, ha illustrato l’aspetto legale del progetto da oltre 40 milioni di euro che rivoluzionerà il waterfront matuziano.

I lavori della commissione si sono concentrati in particolare sulla bozza di convenzione che legherà il Comune al soggetto che si aggiudicherà il progetto per il restyling del porto. Un documento che, in sintesi, legherà le due parti per gli anni successivi alla costruzione del porto oltre che durante i lavori. La durata della concessione è, nello specifico, di 65 anni totali: 4 per la costruzione e 61 per i successivi.

Quali i tempi per l’iter? Ora servirà il passaggio in consiglio comunale per l’inserimento del restyling nel piano triennale delle opere, poi il via alla conferenza dei servizi, alla redazione del progetto definitivo e all’assegnazione del bando. Considerando i tempi burocratici (e gli eventuali ritardi) passerà tutto il 2021 e, probabilmente, l’inizio dei lavori potrebbe avvenire all’inizio del 2022.

Da parte del presidente della prima commissione Umberto Bellini e dei consiglieri comunali di opposizione sono arrivate richieste di rassicurazione in merito alla garanzia del progetto, per evitare che a Sanremo possano ricrearsi situazioni spiacevoli e annose come accaduto in altri Comuni della zona.

La convenzione, inoltre, definisce anche i rapporti con i cantieri nautici presenti in zona che, a differenza di altre attività, potranno rimanere in zona ancora per 12 mesi dall'inizio dei lavori. Considerato l'inizio previsto dei lavori, i cantieri avranno tre anni di tempo per definire lo spostamento. Intanto il Comune sta facendo alcune verifiche con i cantieri Mediterraneo per lo spostamento.

Lunedì è previsto un nuovo passaggio in commissione. Poi, presumibilmente giovedì, la votazione in consiglio comunale per l'inserimento del restyling del porto vecchio nel piano triennale delle opere pubbliche.