Regione: l’assessore Berrino risponde ad Alice Salvatore: “Muovermi in treno per gli impegni istituzionali? Se seguissi il suo metodo dovrei stare tutto l’anno in vacanza dato che ho anche la delega al turismo”

L'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino replica alla consigliera del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore che, nel corso di una trasmissione radiofonica su Radio Onda Ligure, lo ha invitato piuttosto provocatoriamente ad usare il treno per i propri impegni istituzionali.

"Ricordo alla consigliera Salvatore che ho, oltre ai trasporti, anche altre deleghe tra cui quella al turismo: se dovessi seguire il suo metodo dovrei stare tutto l'anno in vacanza per valutare le esigenze dei turisti... Invece sto tutto il giorno a lavorare per il bene della Liguria, cosa che invece la Salvatore non fa visto che lei e il suo partito fanno solo provocazioni senza mai, e ripeto mai, avere qualche idea o qualche proposta utile. Inoltre la informo che sono perfettamente a conoscenza delle esigenze dei pendolari anche perché mi occupo tutti i giorni di treni e di trasporto pubblico locale. Stiamo risolvendo tutti i problemi come mai fatto in passato e come mai sicuramente ha fatto l'ex ministro ai trasporti Toninelli esponente del suo partito. Evidentemente, come il suo capo Di Maio, Alice Salvatore comincia a sentire la pressione del possibile sorpasso elettorale e denigra le persone", la risposta di Berrino.