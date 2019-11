Regione: ai microfoni di Radio Onda Ligure la provocazione di Alice Salvatore a Gianni Berrino “È assessore ai Trasporti, usi il treno per spostarsi” (Audio)

Pomeriggio insolito per il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione, Alice Salvatore, che oggi ha partecipato alla trasmissione ‘Liguria in Onda’ condotta da Maurilio Giordana ai microfoni di Radio Onda Ligure.

Nel parlare di trasporti e, in particolare, di treni, Alice Salvatore ha lanciato la sua provocazione all’assessore competente Gianni Berrino. “È tenuto a spostarsi in treno in Liguria” ha detto la capogruppo Salvatore, invitando l’assessore ai Trasporti a usare di più il treno in modo da poter verificare di persona le molte criticità spesso segnalate dai pendolari.

Nella puntata odierna di ‘Liguria in Onda’ Alice Salvatore, dj per un giorno, ha proposto l’ascolto di: Tori Amos, Anna Oxa, Cardigans, Loredana Bertè e John Coltrane. Molti gli argomenti toccati, dai treni alla protezione degli anziani, dalla messa in sicurezza dei fiumi alla sicurezza degli autobus, dalla situazione delle forze dell’ordine al ‘caso Jovanotti’.