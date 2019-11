Imperia: pietre d'inciampo per mantenere viva la memoria. Il consiglio approva all'unanimità la mozione di Edoardo Verda

Pietre d'inciampo per mantenere viva la memoria. È la mozione approvata, con rimando alla commissione toponomastica, questa sera all'unanimità dal consiglio comunale di Imperia, su proposta del consigliere di Imperia al Centro Edoardo Verda.

Il giovane consigliere ha elencato i nomi dei quindici imperiesi vittime della deportazione nazifascista.



"La ‘Pietra d’Inciampo’ - spiega Verda - vuole rappresentare un ostacolo concettuale alla quotidianità, posto di fronte all’ingresso dell’abitazione del deportato, che esorti a ricordare un passato tragico ma tutt’altro che irripetibile. Passato di cui Imperia non fu esentata e che pagò con un pesante tributo: da qui, infatti, secondo quanto riportato negli archivi, partirono circa 50 tra donne e uomini deportati nei campi di concentramento e di questi in 15 non fecero mai più ritorno. Uomini e donne prelevati dalle loro case in quanto ebrei, antifascisti o disertori.