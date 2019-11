Taggia: da oggi a domenica prossima il workshop con Renato Cuocolo e Roberta Bosetti

Prosegue il programma di Officina del Banchéro. Iniziati ad ottobre, sia a Bordighera che a Taggia, i corsi di teatro per tutte le età, tocca ora al primo degli incontri con i grandi professionisti. Da oggi a , appuntamento con il workshop teorico pratico condotto da Renato Cuocolo e Roberta Bosetti.



Il workshop rappresenta un’opportunità per entrare in un mondo in cui il teatro incrocia la dimensione domestica, dove l’intimità dello sguardo dell’attore incontra lo sguardo dello spettatore, dove spazio della vita e spazio del teatro, realtà e finzione si sovrappongono.



Temi centrali del workshop saranno: autobiografia e scrittura, il lavoro dell’attore, spazio e drammaturgia, la creazione teatrale. Si mostrerà come, basandosi sulla rielaborazione di elementi presi dalla nostra vita, si possano costruire spettacoli in cui realtà e finzione si sovrappongono, mettendo così in discussione la separazione tradizionale tra attore e personaggio. Un invito a riconsiderare i limiti tra performance e realtà, tra arte e vita, finzione e autobiografia.