Sanremo: mini concerti durante il 'Festival chitarristico' e sotto Natale nelle vie centrali della città

La magia della chitarra nelle strade di Sanremo, sia durante il Festival Internazionale che scatta la prossima settimana, che nel corso delle manifestazioni natalizie, tra dicembre e gennaio prossimi.

La conferma è arrivata oggi, a margine della presentazione del Festival Chitarristico che parte domenica prossima al Teatro del Casinò sotto la direzione artistica del Maestro Diego Campagna, direttamente dall’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni.

L’idea è quella, simile a quanto verrà proposto al Festival della Canzone, di portare la rassegna dal Casinò alla città intera. Anche se il Festival Chitarristico sarà totalmente gratuito (nonostante l’alta qualità degli interpreti), l’Amministrazione comunale ha chiesto al direttore artistico di prevedere due appuntamenti all’esterno. Proprio per questo alcuni performer che arriveranno per il Festival, si esibiranno in via Matteotti, nel ‘salotto buono’ della città dei fiori, probabilmente martedì e venerdì prossimi.

Ma non è tutto perché Diego Campagna, che dopo il Festival matuziano volerà in Cina per una serie di concerti, a dicembre troverà anche il tempo per suonare alla ‘sua’ Sanremo, portando così la magia della chitarra in strada e proporre splendida musica nel periodo natalizio.