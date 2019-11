Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: a Ventimiglia via Bandette isolata da una frana, voragine a Sanremo in via Goethe

Serie di interventi, nel corso della notte sulla nostra provincia per i Vigili del Fuoco a causa della pioggia. Doppio intervento a San Lorenzo al Mare, alle 23 ed alle 4 di questa mattina per una caduta di massi, che sono stati ovviamente rimossi.

A Verdeggia, dove ha nevicato, sono caduti alcuni alberi che sono stati rimossi visto che ostruivano la strada ed il passaggio ad una decina di famiglie. I Vigili del Fuoco sono anche intervenuti a Sanremo e Ventimiglia per danni d’acqua in alcune abitazioni.

I danni maggiori si registrano a Ventimiglia, per una frana in via Bandette, dove alcune famiglie sono isolate. Ieri sera sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i tecnici del Comune ma, l’intervento di sgombero potrà essere effettuato solo stamattina con la luce del sole.

A Sanremo, invece, una voragine si è aperta in via Goethe, al civico 361, dove si trova un parcheggio. Anche in questo caso sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.