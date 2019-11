Ventimiglia: immigrazione, la cooperazione tra forze dell'ordine francesi ed italiane si fa anche con la formazione

In questi giorni a Ventimiglia presso il Forte dell'Annunziata si è svolto il primo ciclo di formazione congiunta per l'attività di cooperazione transfrontaliera. Due giorni di approfondimento che hanno impegnato gli agenti della Polizia di frontiera italiana e della PAF francese.





Un progetto formativo che rientra nelle previsioni del Regolamento d'impiego per l'esecuzione dei servizi di Polizia e Dogana alla frontiera italo/francese — firmato dal Capo della Polizia il 19 marzo 2019 e del successivo protocollo operativo locale tra il Settore Polizia Frontiera Ventimiglia e il Dipartimento Alpi Marittime firmato a Nizza dai rispettivi dirigenti il 28 maggio 2018."Il primo ciclo di formazione congiunta si aggiunge ad un'attività di cooperazione già in atto qui a Ventimiglia da diversi anni e che ci ha consentito di gestire il fenomeno dei flussi secondari qui manifestatasi in modo critico. - spiegano i rappresentanti delle forze dell'ordine italiane - La formazione congiunta è prevista da un regolamento di impiego che ha posto questo momento a fondamento di queste attività di cooperazione, nella convinzione che il momento di aula dove siedano insieme poliziotti italiani e francesi possa accrescere la capacità di esprimere operativamente la stessa lingua".Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo