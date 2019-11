Settimana della sensibilizzazione sul Diabete Tipo 1: oggi ad Imperia ultimi incontri nelle scuole

Con gli incontri negli istituti IPC "U.Calvi" e Istituto Nautico "A.Doria" di Imperia, questa mattina sono terminati gli appuntamenti con le scuole nell'ambito della settimana di sensibilizzazione sul Diabete Tipo 1. Si tratta di importanti iniziative organizzate dall'Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps, affiliata alla Agd Italia e svolte in collaborazione con i "Leo" di Imperia nell'ambito del progetto "Un Leo per tutti".

La conferenza odierna è stata tenuta dalla dott.ssa Anna Aleo, diabetologa della Asl 1 Imperiese. "Si ringraziano per la disponibilità accordata i professori Carlo Dasso e Adriana Di Dio collaboratori della referente alla Salute Gianna Maiano del Polo Tecnologico Imperiese. - fanno sapere in una nota gli organizzatori - Altresì si ringraziano il Presidente dei Leo, Giovanni Mannari, i giovani soci Adgp Petra Bianco e Enrico Dasso che si sono resi disponibili come testimonial per dimostrare che il "Diabete non deve essere un limite" e che anche i bambini lo possono avere".