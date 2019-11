Sciopero dei giornalisti del Secolo XiX dopo la decisione sui tagli da parte dell'azienda, il giornale non esce

Sciopero dei giornalisti del Secolo XiX, dopo la decisione del gruppo Gedi che ha acquistato da alcuni anni il quotidiani, di tagliare 27 poligrafici sui 38 esistenti. Questo il comunicato del Consiglio di Redazione dello storico quotidiano ligure:

“I giornalisti de Il Secolo XIX, dopo aver appreso i contenuti del piano di riorganizzazione dei lavoratori poligrafici di Gnn – controllata del gruppo Gedi di cui il Decimonono fa parte -, che per il nostro giornale prevedono un esubero di 27 lavoratori su 38, ritengono che ancora una volta l’azienda abbia deciso di far pagare la crisi del settore ai propri lavoratori. Il piano presentato dall’azienda rappresenta un ulteriore e grave impoverimento della testata e degli altri giornali del gruppo. Da anni, infatti, giornalisti e poligrafici de Il Secolo XIX sono chiamati ad affrontare con responsabilità tagli e sacrifici pur di tutelare la qualità dell'informazione e del prodotto, l'indipendenza della testata e il ruolo che questo giornale ricopre nel panorama dell'informazione nazionale grazie anche al forte radicamento sul territorio. Domani il Secolo XIX non sarà in edicola per lo sciopero dichiarato dal personale poligrafico: i giornalisti de Il Secolo XIX appoggeranno i poligrafici nelle iniziative che decideranno di intraprendere a difesa dei posti di lavoro e del giornale”.

Ai colleghi del ‘Secolo’ la solidarietà di Sanremo News.