Il tombino scoperto in strada privata Al Sole

Alla nostra redazione è arrivata la segnalazione di un disagio potenzialmente pericoloso in strada privata Al Sole. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, c'è un tombino completamente scoperto e, per il momento, l'unico rimedio è stato un cartello stradale davanti al profondo buco.

Ora si spera che nel più breve tempo possibile si possa intervenire per porre rimedio al danno, sperando che nel frattempo il cartello stradale adempia al meglio al proprio compito e nessuno si faccia male.