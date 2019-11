Le Condotte Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Val Nervia e otto Luoghi in collaborazione con il Teatro Ariston di Sanremo organizzano un master of food vino, un corso in 5 serate 25-26 novembre 2-3-4 dicembre con inizio alle ore 20.30.

Il formatore Pietro Garibbo ci porterà nel meraviglioso mondo del vino insegnandoci: il clima, i tre elementi che fanno la qualità, cos’è il territorio, agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica, dalla raccolta dell’uva al vino, la vinificazione, esame organolettico, maturazione e invecchiamento del vino, il ruolo dei tannini e del legno, vini frizzanti e spumanti, zone di produzione, ecc.ecc.

Tutte le sere degustazioni guidate di vini.

Materiale didattico: sei bicchieri da degustazione, 1 copia dispensa MOF vino,1 copia Slow Wine, 1 copia piacere al vino, 1 quaderno appunti-

Soci euro 170 Aspiranti soci euro 195 compresa tessera annuale Soci giovani 160 aspiranti soci giovani 170 compresa tessera annuale.

Prenotazioni entro il 18 novembre presso

Luciano Barbieri 3382882040 Daniela Di Forti 3333144124