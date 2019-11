Imperia: terminata la settimana in Slovacchia per gli studenti del Ruffini impegnati del progetto 'Erasmus+'

Una settimana in Slovacchia per i ragazzi dell'lIS "G.Ruffini" di Imperia per il progetto Erasmus+ "We are all human beings". Si è conclusa l'attività della delegazione imperiese a Trnava, con la presentazione dei lavori realizzati dai gruppi di studenti delle 5 nazionalità coinvolte e con un vivace dibattito finale.



A ciò è seguita la consegna degli attestati di partecipazione per i vari team. "Le tematiche affrontate in questa sede saranno ampliate ed integrate, attraverso l'approfondimento di altri aspetti e prospettive, nella successiva tappa del progetto, prevista ad Imperia, presso l'IIS "G.Ruffini", in Febbraio" - spiegano dalla scuola imperiese.



"L'esperienza culturale, sociale ed educativa vissuta in questi giorni dagli studenti costituisce un loro indubbio arricchimento personale che è l'obiettivo primario del progetto ed al contempo il presupposto per la maturazione di una loro consapevole coscienza sociale" - chiosano.