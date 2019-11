Imperia: dal 20 novembre, presentazione calendari realizzati con la collaborazione delle pazienti del reparto oncologia medica di Sanremo

Il reparto dell'oncologia medica di Sanremo organizza 4 incontri di presentazione dei calendari realizzati con la collaborazione delle pazienti della struttura.

“Nel 2014 – spiegano dal reparto - il nostro reparto decise di dare vita ad un evento con cadenza quinquennale. S'iniziò con la creazione di un calendario 2015 le cui pagine erano dedicate ad alcune delle nostre pazienti. Considerata l'accoglienza ricevuta anche quest'anno si è deciso di bissare l'evento, quindi, le modelle dei mesi del 2020 saranno donne stupende che frequentano il nostro reparto e che con meravigliosa umanità, bellezza e coraggio si sono prestate, vestite con sontuosi abiti medioevali, a cadenzare i mesi dell'anno a venire.

Per parlare di loro, di noi, per demolire la paura che circonda la parola cancro e per raccogliere fondi questa umanità sottesa il progetto ha fissato quattro date per parlare e prendere un aperitivo assieme. A Sanremo, l’incontro si è già svolto. Ecco le date di Imperia:

- il 20 novembre 2019 alle ore 19.30 al 'caffe del porto' a Imperia Oneglia,

- il 27 novembre 2019 alle ore 19.30 al 'crema caffe' a Imperia Oneglia

- il 28 novembre 2019 alle ore 19.30 al 'bar basilio' a Imperia Oneglia

Saranno presenti personaggi famosi: 'I Nostri Pazienti' e speriamo di avervi nostri ospiti/benefattori e amici”.