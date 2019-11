Imperia: auditorium gremito questa mattina per il convegno sui diritti dell’infanzia a 30 anni dalla convenzione Onu (foto e video)

Tanta gente questa mattina ad Imperia ha partecipato al convegno sui diritti dell’infanzia a 30 anni dalla convenzione Onu. Il meeting, organizzato da ASL 1 in collaborazione con il Comune di Imperia ed il patrocinio di A.Li.Sa, UNICEF, Servizio Territoriale di Supporto e Sorridi con Pietro, si è tenuto presso l’Auditorium della Camera di Commercio.



L'appuntamento di questa mattina si colloca in una serie di eventi che la Regione Liguria ha promosso nel corso del 2019, affinché siano sviluppate nuove iniziative con rinnovata e continua attenzione nei confronti dei bambini e degli adolescenti e dei loro diritti.



Erano presenti all'evento il direttore Generale Asl1 Marco Damonte Prioli, l’Assessore comunale Luca Volpe, il direttore del distretto sanitario Imperia Asl1 Carlo Amoretti, oltre che numerosi membri del Consiglio Comunale dei ragazzi, con il sindaco dei ragazzi Maria Bianca Ardissone.



Ai nostri microfoni, l'Assessore alle Politiche sociali Luca Volpe, dichiara : "Oggi è la ricorrenza del trentennale dei diritti dell'infanzia dell'Unicef e, quindi, noi oggi, attraverso la delibera del Consiglio Comunale, che già nel 2011 indicava il Sindaco di Imperia come il difensore ideale dei diritti dell'infanzia, portiamo a compimento, con i ragazzi delle scuole, le linee guida di quella convenzione. Ci sono tanti ragazzi oggi ed io voglio ringraziare le scuole che hanno accettato con entusiasmo l'invito".







Colomba Tirari, presidente uscente di Unicef-Imperia sottolinea che: "Oggi, con un evento straordinario, a cui hanno aderito tantissimi giovani, festeggiamo i 30 anni della convenzione. Su Imperia sono state fatte una infinità di cose, come la nomina del Sindaco di Imperia a difensore ideale dei diritti dell'infanzia".