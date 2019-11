Diano Marina: esercitazione antincendio questa mattina al porticciolo con Guardia Costiera, 118, Vvf, Cc e Municipale (Foto)

Il porticciolo turistico di Diano Marina è stato oggi lo scenario dell’esercitazione semestrale antincendio organizzata dalla locale Autorità Marittima, al fine di testare il livello di addestramento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l'emergenza.

La simulazione ha previsto un principio di incendio a bordo di un’ imbarcazione da diporto, ormeggiata presso la radice del molo sottoflutto con a bordo il Comandante dell’unità, il quale riportava un trauma vertebrale e ustioni alla mano destra.

La Guardia Costiera, ricevuta la segnalazione, ha proceduto ad attivare il protocollo previsto dal piano antincendio locale, coordinando le operazioni d’intervento; così in breve tempo sul posto sono intervenuti oltre che i militari e i mezzi della Guardia Costiera, congiuntamente al personale del porto turistico di Diano Marina, personale dei Vigili del Fuoco di Imperia, personale del 118, personale della locale stazione dei Carabinieri e della Polizia Municipale.

La sinergia e collaborazione del personale intervenuto, hanno permesso di portare a termine, in tempi rapidi, tutte le operazioni di spegnimento dell'unità interessata dall'incendio nonché la messa in sicurezza delle altre imbarcazioni vicine e delle strutture portuali, permettendo cosi al personale del 118 di stabilizzare il ferito per il successivo trasporto presso l’Ospedale di Imperia.

Al termine dell'esercitazione si è tenuto un incontro per verificarne l'esito che è stato nell'insieme ritenuto adeguato ai piani e protocolli di emergenza in vigore. Il Comandante del porto si è ritenuto soddisfatto dell’esito dell’esercitazione.