Ceriana: lavori in corso nel piccolo centro della Valle Armea per la posa della fibra ottica, in arrivo Internet veloce

A Ceriana, piccolo centro della Valle Armea a pochi chilometri da Sanremo, arriva la fibra ottica. Mentre ci sono ancora zone del centro in alcune città costiere, invece Ceriana potrà usufruire della grande rete con velocità che potranno raggiungere i 100 megabyte per secondo.

La conferma arriva direttamente dal Sindaco del piccolo centro, Maurizio Caviglia, che ha evidenziato la situazione dei lavori presenti da alcuni giorni. Gli operai, infatti, stanno posando i cavi della ormai nota fibra ottica, che potrà essere portata fin dentro le case dei cerianaschi.

Si tratta di un passo in avanti importante, sul piano tecnico per l’entroterra, che sta avanzando in alcuni casi di pari passo con le città costiere più grandi, dove però ci sono zone ancora non coperte dalla fibra ottica. Per Ceriana, invece, la possibilità di navigare con velocità all’avanguardia su tutti i sistemi informatici, come computer, smartphone e tablet.