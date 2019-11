Vallecrosia: furto di lumini al cimitero, lettore denuncia "E' un gesto ignobile"

Un lettore residente a Vallecrosia ha voluto denunciare il furto di alcuni lumini al cimitero.



"Scrivo giusto due righe sperando che vengano lette da quelle persone che si recano al cimitero di Vallecrosia, precisamente nella nuova ala e che puntualmente fanno sparire piante, fiori, sottovasi. Capisco i porta fiori in rame che hanno un minimo di valore e possono essere rivenduti, ma attaccarsi addirittura ai lumicini in plastica venduti a pochi euro... è un gesto ignobile! Non ci potevo credere. Probabilmente, questa lettera non cambierà la mente di queste persone che io definisco meschini e ladri, ma voglio che si sappia fino a quanto si possa arrivare, in quanto non è la prima volta che succede, le lamentele sono tante ma purtroppo la gente non apre bocca".