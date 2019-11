Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 15 a domenica 17 novembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

SANREMO



10.00-12.00. ‘La Liguria e la Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità’, evento rivolto alle scuole a cura del Club per l'UNESCO nella giornata mondiale della Dieta Mediterranea. Forte di Santa Tecla (il programma a questo link)

12.00. 32° Campionato Invernale West Liguria - 2a tappa ‘Autunno in Regata’. Specchio acqueo antistante la città

12.00. Inaugurazione del nuovo progetto della cooperativa sociale Jobel ‘Opera terza’: un laboratorio di produzione di abiti sartoriali su misura e progetto sociale di inserimento lavorativo per persone in situazione di svantaggio sociale. Partecipa Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo. Sede della Sartoria in Via Val D’Olivi 347/A



16.00-19.00. ‘La Liguria e la Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità’, evento aperto al pubblico a cura del Club per l'UNESCO nella giornata mondiale della Dieta Mediterranea. Forte di Santa Tecla. Forte di Santa Tecla (il programma a questo link)



16.30. Per l’Unitre Sanremo, incontro con la Prof.ssa Beatrice Palmero sul tema ‘Sanremo, un porto corsaro del Mediterraneo dal XIV al XVIII secolo’ (Progetto Esabac del Liceo Cassini). Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

18.00. Incontro a cura della Società Italiana dei Francesisti sezione di Sanremo nell'ambito del programma Cafè Philo. Discussione libera. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1, ingresso libero



20.30. Conferenza - dibattito dal titolo ‘Le emozioni perturbatrici secondo il Buddhismo Tibetano’ con Lama Rabsel della scuola Karma Kagyu, comunità Karma Tarcin Lundrup (Francia). Federazione Operaia in Via Corradi 47, ingresso ad offerta libera, info 335 5374567



20.30. ‘Le grandi Orchestre’: spettacolo musicale da un’idea di Silvio Tromba con oltre 20 orchestre da ballo da quasi tutta Italia. Presentano Sonia De Castelli e Alex SO di Radio Sorriso. Orchestra base Portofino Band. Teatro Ariston (più info)

21.00. Per la stagione teatrale del Casinò, Flavio Insinna presenta ‘La ricerca della felicità. La ricreazione’. Teatro dell’Opera del Casinò, info e prenotazioni 351 9224160 (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: incontro con Caterina Garibbo Siri sulle favole. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

20.45. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Note d’arte edi storia’ a cura di Cristina Tealdi. Intermezzi musicali a cura dell’Associazione Pànta Musica con lan violinista Denise Lanza. Chiesa Nostra Signora Assunta ai Piani



21.15. ‘Canti d’Amore e d’Anarchia’: concerto di Alessio Lega. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA



21.00. Per la Stagione Teatrale 2019/20, concerto de ‘I Musicisti di Guccini’: Juan Carlos ‘Flaco' Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Pierluigi Mingotti, Ivano Zanotti. Teatro Comunale, info 0184 6183225



ENTROTERRA

CERIANA

20.15. Cena di beneficenza (con Menu Toscano) a favore della Association Martini Humanitaire a sostegno della scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea. Locali di Via Sottopiazza (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.00. Per il 18° Festival di Musica Sacra 2019, Requiem di Mozart, versione a quattro mani di Czerny, con il Coro Filarmonico di Nizza e il Coro Filarmonico Musica Nova di Sanremo diretti dal Maestro Giulio Magnanini. Casino Terrazur (più info)



MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. Concerto di Uto Ughi & i solisti veneti. Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum (più info)

20.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

NICE



18.00 & 20.30. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)



SABATO 16 NOVEMBRE

SANREMO

14.00-24.00. Caruggi Play 2019: fiera di giochi di ruolo e da tavolo a cura dell’associazione Sanremese ‘Caruggi & Dragons’. FamilyBar Chimicand in Via Lamarmora 28/40 a San Martino, ingresso gratuito, anche domani

16.00. Per la 7a edizione del ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione, conferenza dal titolo ‘La posidonia e l’ambiente delle praterie sommerse’ a cura di Ursula Salghetti Drioli Piacenza, Biologa marina. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, ingresso libero

20.30. Serata dedicata alla musica e alla cucina partenopea conla partecipazione di Enzo Avitabile (cena + spettacolo 110 euro; spettacolo + bicchierata 40 euro). Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266 (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.30. Incontro pratico-informativo aperto al pubblico per conoscere le metodiche più efficaci e durature per contrastare il costante aumento del mal di schiena. Il Dottor Alessandro Sciandini, chinesionologo esperto in ginnastica posturale, insegnerà alcuni esercizi fondamentali per fare vera prevenzione. Sede ACLI in Via Don Abbo il Santo 22, info 328 1039678



10.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Open Day’ a Palazzo Comunale: Set Fotografico aperto di Settimio Benedusi (h 10/19) + Concerto a cura dell’Associazione Pànta Musicà (h 10/11) + Nati per leggere a cura della Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’ (h 11/12.30) + Concerto a cura della Società Operaia Amadeus (h 15/16) + Concerto a cura del Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo (h 16/17) + Merenda a Palazzo per i bambini (h 16.30) + Visita guidata all’affresco di Cesare Ferro a cura di Cristina Tealdi (h 17) + Tempi moderni: Cinema a Palazzo a cura di Emilio Audissino e Orlando Botti (h 17.30). Composizioni floreali a cura di EDFA Imperia

10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

VENTIMIGLIA



10.30. ‘Lo Chef al Mercato’: lo chef Diego Pani delizierà con un assaggio i partecipanti, e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali e pietanze da sogno. Mercato Coperto cittadino



14.00-17.00. ‘Da Iacopo Ortis a Foscolo, da Nico Orengo a Quasimodo, Calvino, Biamonti’: conferenza tenuta dall’insegnante-scrittore Davide Barella. Salone di S.Agostino, ingresso libero



16.00. Francesca De Cupis inaugura il XXII ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio:dalle origini ai giorni nostri’ con ‘Le lettere del pittore Giovanni Battista Casoni a Padre Angelico Aprosio’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, ingresso libero



16.30. Presentazione libro ‘La Via Eraklea’ di Andrea Eremita. Intervista l’autore Rita Zanolla.Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1



BORDIGHERA



19.00. Campionati Italiani Assoluti Elite: fase regionale ligure di pugilato olimpico. Palasport Emilio Biancheri Biancheri, ingresso libero, anche domani



TAGGIA ARMA



21.00. ‘Quartetto Novecento in Concerto’: con Massimo Dal Prà, pianoforte, Gianni Martini, fisarmonica, Mauro Parrinello, contrabbasso, Mirco Rebaudo, clarinetto/saxofono. Palestra Opere Parrocchiali ‘Madonna Miracolosa Taggia’, Via Ruffini (offerte a favore dell’oratorio per le attività dei ragazzi)



18.00. ‘A cena con l'autore’: incontro con Marco Terrone e i suoi libri ‘Cattive Radici’ e Fuori dal buio’ + cena (menù a base di struncatura, peperoni ripieni alla calabrese, polpette sempre alla calabrese, dolce. Vino Cirò). Circolo ‘Tunin Siffredi’, via Cornice 4, info 348 3925294



SAN LORENZO AL MARE



9.30-12.30. Corso per imparare la tecnica della camminata con i bastoncini (nordic walking) tenuto dalle istruttrici Barbara Campanini e Marina Caramellino. Ritrovo sul lungomare, info 337 1066940

DIANO MARINA



16.00. Per le Giornate Culturali della ‘Communitas Diani’ 2019, presentazione della nuova Rivista della ‘Communitas Diani’ anno XLII – 2019. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Per il ciclo ‘Sui sentieri del Golfo’, Trekking Urbano: escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, alla scoperta degli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare con la guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, partecipazione gratuita, info 347 6006 939



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, la Compagnia du Teatru Ventemigliusu mette in scena la commedia Pescavui de Cana. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Barbascura nello spettacolo 'Un tifone sull'Olimpo'. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 23 novembre (più info)

MONACO

9.30-14.30. XVI Simposio di Lingue Dialettali sul tema ‘Geni di qui e di altrove’, a cura dell'Accademia di Lingue Dialettali di Monaco. Théâtre des Variétés, ingresso libero (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

14.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

20.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Monte-Carlo Jazz Festival’ con Michel Jonasz. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



14.30, 17.00 & 20.00. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)



DOMENICA 17 NOVEMBRE

SANREMO



9.00. ‘Outdoor walking’: camminata di beneficenza per l’Enpa di Sanremo con percorso ‘Villetta’, ‘Croce della Parà’, San Pietro con ristoro nell’area snack e ritorno (5 euro). Ritrovo nella zona dell'ex tribunale, info 0184 842189



14.00-24.00. Caruggi Play 2019: fiera di giochi di ruolo e da tavolo a cura dell’associazione Sanremese ‘Caruggi & Dragons’. FamilyBar Chimicand in Via Lamarmora 28/40 a San Martino, ingresso gratuito

17.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale (5a edizione) e Concorso Chitarristico Internazionale 'Città di Sanremo', ‘Solo Duo’: concerto di Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia), Cristina Galietto (Italia). Direttore artistico il M° Diego Castagna. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero



21.15. ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’: spettacolo teatrale di Edoardo Leo con Luca Argentero. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

14.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, visita a Torrazza

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

VENTIMIGLIA

9.00. Escursione nell’anello di Eze Village e il cammino di Nietzsche con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703

10.00-12.30. Mostra palii marinari ‘Carbasi’ dell’Agosto Medievale. Alle ore 11, ‘I Volti della Storia’: visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. al Forte dell’Annunziata



BORDIGHERA



19.00. Campionati Italiani Assoluti Elite: fase regionale ligure di pugilato olimpico. Palasport Emilio Biancheri Biancheri, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze e vie del paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



10.00. In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, sfilata della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ per le vie del centro cittadino + S. Messa delle ore 11.00. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine



ENTROTERRA

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro sul tema ‘Il corpo che cambia’ tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 23 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

16.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Lucia di Lammermoor’: rappresentazione dell'Opera di Gaetano Donizzetti. I cantanti sono accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretti dalla bacchetta di Roberto Abbado. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

NICE



10.30, 14.30 & 17.00. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)

