Imperia: lavori in piscina e strada Ciosa, due le question time del Pd in Consiglio Comunale

Piscina e strada Ciosa. Sono gli argomenti delle due question time presentate dal capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Risso che si concentra sullo svolgimento dei lavori di efficientamento energetico nell'impianto natatorio chiuso dallo scorso 15 giugno.



"Precisato che i lavori della piscina comunale, - scrive Risso - chiusa dallo scorso 15 giugno, sono iniziati solamente in data 2 luglio, ed è, ad oggi, ancora interessata da impattanti lavori di riqualificazione del tetto e della vasca grande che ne impediscono la riapertura;



considerato che i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico sarebbero dovuti terminare inizialmente, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallAssessore e dal Sindaco, entro il giorno 15 del mese di ottobre 2019, e successivamente rinviati più volte, tra le altre motivazioni, anche a causa della sopraggiunta possibilità di intervenire anche sulla vasca grande dellimpianto natatorio;

preso atto che a seguito degli incontri effettuati con le Associazioni e con il Comitato Pro-Cascione, ed in attesa del termine dei lavori sulla copertura, sarebbero state rilasciate dichiarazioni incongruenti sulla possibile riapertura delle vasche piccole per consentire le attività base, in particolare quelle per i bambini e quelle per disabili;