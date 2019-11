L’autunno è il momento ideale per visitare il Wine Experience di Priocca e scoprire il mondo del vino e conoscere un territorio di grande bellezza.

Visitare in autunno il meraviglioso territorio del Roero, con le sue dolci colline e il suo paesaggio fatto di boschi, vigne e borghi incantevoli, è una bella occasione per fare una sosta nel piccolo paese di Priocca e visitare il Wine Experience di Mondo del Vino, inaugurato da pochi mesi.

Se ne avete la possibilità vi consiglio di soggiornare nel B.&B. “La dolce Vita” dove la proprietaria Daniela vi accoglierà con un grande sorriso e una disponibilità che vi farà sentire subito come a casa.

L’attività è iniziata da circa un anno e la casa è stata ristrutturata con molto gusto, l’arredamento è classico, ma con tocchi di modernità, molto curato in ogni particolare e decisamente confortevole.

L’attenzione di Daniela si vede nella cura di ogni particolare e nel suo entusiasmo e nella simpatia tutta emiliana, nel farvi partecipi della sua esperienza nell’accoglienza degli ospiti.

Le Camere sono ampie, tutte con servizi comodi e di classe, si riposa in un ambiente tranquillo e silenzioso, circondati dal verde. Nella bella stagione si può approfittare della piscina e rilassarsi in tutta serenità.

Al mattino Daniela vi coccolerà con una colazione preparata con gli ingredienti della campagna, dal pane fresco alle squisite marmellate fatte in casa, dal dolce al salato, con il salame e i formaggi freschi.

Vi darà inoltre indicazioni su dove acquistare deliziose preparazioni in barattolo, oltre alle marmellate molto originali, ci sono le verdure sott’olio, la giardiniera e molte altre specialità. Per il vino nessun problema la cantina è a due minuti di macchina e potrete visitare il Wine Experience di Mondo del Vino, uno spazio espositivo, moderno e coinvolgente.

I visitatori possono andare alla scoperta del vino e della sua cultura attraverso diverse stanze dove è possibile vedere video, giocare con pannelli multimediali, scoprire territori e vitigni, seguire le fasi di produzione, sentire i profumi, giocare con gli abbinamenti con il cibo e perdersi fra mille curiosità e citazioni con un unico tema comune: il vino.

Aperto nel mese di maggio ha catturato subito l’attenzione di molti turisti, non solo appassionati di vino, ed è diventato la meta di chi vuole conoscere oltre la bellezza dei territori viticoli anche la storia millenaria, la ricchezza di biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo lungo e articolato processo produttivo e nei segreti della degustazione e dell’abbinamento a tavola.

Un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.

La nuova struttura si trova a Priocca (CN), in via Umberto I n. 115, nel cuore di una delle aree vinicole piemontesi più famose al mondo, il Roero, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. È aperta a tutti dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:30 Per info e prenotazioni: +39 0173 248307 –