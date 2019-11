Sanremo: lunedì prossimo (ore 18.30) al Club Tenco dell'ex stazione il concerto di Chiara Effe

Lunedì prossimo alle 18.30, ai magazzini della ex stazione ferroviaria via Rava a Sanremo, nella prestigiosa sede del Club Tenco, Chiara Effe terrà un concerto a sostegno delle attività del Presidio di Libera ‘Rosario Livatino’ del Liceo ‘Cassini’. L’ingresso e la sottoscrizione sono liberi.

Lunedì e martedì ritorna infatti a Sanremo ‘Musica contro le mafie’, l'associazione che premia ogni anno le migliori composizioni di impegno sociale e civile contro la criminalità organizzata, portando Chiara Effe, vincitrice dell'8a edizione del concorso, che sarà impegnata in una serie di laboratori di scrittura creativa in musica con i giovani di Sanremo. Nelle due mattinate sarà all'Istituto Colombo mentre nel pomeriggio di lunedì, presso la casetta di Via della Mercede, incontrerà i ragazzi del Progetto ‘Anemmu – Libera’ e gli studenti del Presidio ‘R. Livatino’ del Liceo G.D.Cassini.

Quest’ultima iniziativa rientra in una serie di appuntamenti in cui sono coinvolti studenti, volontari, ragazzi in messa alla prova, nel segno dei diritti, dell’ambiente, della solidarietà, dell’inclusione sociale. L’organizzazione dei laboratori è affidata all’associazione Pace Lavoro e Legalità, in collaborazione con l’USSM di Genova, allo scopo di facilitare la consapevolezza personale e la riflessione sui temi d’attualità da una parte, agevolare piccole esperienze a favore della comunità dall’altra. L'attività formativa è realizzata col sostegno del CE.S.P.IM.