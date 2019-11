Sanremo: I Deplasticati protagonisti al Festival della Salute 2019 con la pulizia delle aree verdi all’ospedale ‘Borea’

Nuovo importante appuntamento per I Deplasticati di Sanremo. Domenica 24 novembre l’associazione ambientalista matuziana sarà protagonista al Festival della Salute 2019 per la pulizia delle aree verdi dell’ospedale ‘Borea’.

I Deplasticati indosseranno i loro guanti per pulire le zone comuni del nosocomio, piene di mozziconi e altri rifiuti abbandonati a terra da chi non ha il minimo rispetto della natura e del prossimo. L’appuntamento è fissato per le 10 all’ospedale ‘Borea’. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook de I Deplasticati.