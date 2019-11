Sanremo: domani e sabato serie di iniziative dei Lions per le 'Giornate mondiali del diabete'

In occasione delle ‘Giornate mondiali del diabete’ i Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia organizzano una serie di manifestazioni.

Domani, dalle 15.30 alle 18 il convegno ‘Lions e Diabete’, global action’ a Palazzo Roverizio. Alle 20.30 una cena a tema al ristorante ‘Roof Garden’ del Casinò di Sanremo. Sabato, in collaborazione con il Lions Club Arma-Taggia, sarà organizzata una Camminata Lions ‘Se ti muovi il diabete si ferma’, una passeggiata non competitiva, con partenza da Sanremo, piazzale Pian di Nave, Giardini Chierotti (presso il forte di Santa Tecla) e arrivo ad Arma al piazzale Chierotti. Saranno posizionati, nei pressi dei Giardini dedicati a Tiziano Chierotti, dei gazebo per effettuare il controllo Glicemico e il controllo podologico. Un altro gazebo sarà allestito anche a Arma di Taggia nel piazzale Chierotti. Gli screening della glicemia e del controllo del piede, saranno gratuiti ed eseguiti da medici professionali.

L'evento è organizzato per promuovere la lotta contro il diabete, ed aperta a tutte le persone che desiderano condividere e partecipare ad aiutare i Lions nella Lotta contro la devastante malattia del Diabete. I Lions Club di tutto il mondo, hanno scelto il diabete come la principale causa umanitaria per il futuro. Il diabete è un'epidemia globale che colpisce un numero sempre maggiore di uomini, donne e bambini di tutto il mondo.

La camminata contro il diabete si svolgerà lungo la pista ciclabile, e saranno predisposti dei servizi di sicurezza lungo il percorso (Rangers d'Italia, Protezione Civile di Taggia, Croce Rossa Sanremo e Arma, Croce Verde Arma di Taggia), oltre ai soci Lions e Leo che parteciperanno come assistenti alla camminata. All'arrivo i partecipanti troveranno focaccia, acqua e frutta. Per il ritorno si ringrazia la direzione di Riviera Trasporti, nella persona del Direttore Generale Sandro Corrado, per aver messo a disposizione un Bus riservato, ai partecipanti della camminata, con partenza dalla vecchia stazione di Arma e arrivo a Sanremo all'autostazione di Piazza Colombo.

L’evento è organizzato con la collaborazione di: Area24 Spa, Agenzia delle Dogane, Questura e Commissariato di Sanremo, Polizia Municipale di Sanremo, Comune di Sanremo, Comune di Taggia, ufficio Beni Ambientali di Sanremo, Ufficio Demanio Sanremo e tutte le associazioni di Volontariato che hanno aderito all'iniziativa.