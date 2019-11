Imperia: mercoledì prossimo nuovo appuntamento con 'A cena tra autori e sognatori' con Enrica Tesio

Si svolge mercoledì prossimo alle 20.30 il nuovo appuntamento con ‘A cena tra Autori e Sognatori’, per cenare con Enrica Tesio e per raccontare il suo ultimo libro ‘Filastorta d'amore’ (Giunti editore).

L’evento è a cura de ‘#lalibraiaNadia’ dell'associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’. Una cena con uno scrittore, per chiacchierare con lui del suo romanzo e dei suoi personaggi, assaporando cibi deliziosi. Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio incontro. Per informazioni telefonare ai numeri: 018363179 - 3392877093.

Rime lievi e prose fluide per esprimere le luci e le ombre di una vita che si ingarbuglia veloce e si scioglie troppo lentamente, che chiede cura e spesso ne riserva poca, che ha molte richieste e poche risposte. La Filastorta di Enrica, disposta per canti come un piccolo poema, è un rimario di grazia e sentimento, una forma di resistenza ai luoghi comuni, alle certezze, ai musi lunghi, agli snobismi, alle mode. Lontano da sentimentalismi ingannevoli e scandito da un ritmo che vibra leggero tra gli occhi e le orecchie, i versi e le immagini, questo canzoniere illustrato parla d’amore con la giusta quantità di sarcasmo per non risultare stucchevole e la giusta quantità di ironia per non scivolare nella banalità. Dedicato alle donne e a tutti quelli che non ce la fanno, e poi invece sì, ma che fatica.

Enrica Tesio è blogger e scrittrice, ha due figli, due gatti e un mutuo. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, fa la copy da quando aveva 20 anni. Nel 2015 ha pubblicato per Mondadori il romanzo La verità, vi spiego, sull'amore, dal quale è stato tratto un film con la regia di Max Croci. Nel 2017 è uscito per Bompiani Dodici ricordi e un segreto. Tiene una rubrica su "La Repubblica" e la sua pagina Facebook è seguita da più di 40.000 fedelissime lettrici.