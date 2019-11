Ventimiglia: compra un bracciale da 8.000 euro on line e lo paga con un assegno circolare falso, denunciato

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, pregiudicato residente in provincia di Torino che, a seguito delle indagini, risultava aver dato in pagamento un assegno contraffatto.

Dopo aver circuito un uomo di Sanremo che aveva messo in vendita su un sito on line un braccialetto del valore di circa 8.000 euro, è riuscito ad entrare in possesso del monile, pagandolo con un assegno circolare abilmente falsificato e rendendosi poi irreperibile.

A seguito delle ricerche, anche sul sito, il truffatore veniva individuato e raggiunto dai poliziotti, che lo hanno denunciato per truffa e falso in titoli di credito.