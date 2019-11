Sanremo: grave incidente in via Pietro Agosti, 26enne trasportato in ospedale al 'Borea' (Foto)

Grave incidente stradale, oggi pomeriggio poco prima delle 15, nella parte nuova di via Pietro Agosti a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, un 26enne a bordo di uno scooter Piaggio che stava procedendo in direzione mare, è finito a terra per evitare una Jeep che stava svoltando verso una zona di parcheggio, dove vige il regime di striscia continua.

L’impatto con l’asfalto per l’uomo (A.D.M.) è stato particolarmente violento e, secondo in primi riscontri, avrebbe subito la frattura di un polso e la sospetta frattura di una gamba e del bacino. Sul posto, oltre alla Municipale, anche i Carabinieri a supporto ed il personale medico del 118. Il 26enne è stato portato in ospedale a Sanremo in codice rosso di massima gravità, ma non è escluso che possa poi essere trasferito al Santa Corona.