Maltempo: perturbazione in perfetto orario, piove ovunque e nevica a Verdeggia, Monesi Nava e sul Colle di Tenda (Foto)

In perfetto orario, nel tardo pomeriggio secondo le previsioni, sono iniziate le precipitazioni sulla nostra provincia, con l’annunciata perturbazione (QUI) che porterà piogge diffuse intense soprattutto sul centro Ponente, temporali anche forti, neve nelle zone interne sempre del centro Ponente, venti di burrasca e mareggiate anche in questo caso intense.

Nella nostra provincia alle 15 è scattata l’allerta di livello 'giallo', prolungata fino alle 6 di domattina. Nel savonese e Valle Stura sarà arancione dalle 18 di oggi alle 8 di domani. Nel Levante sarà gialla dalle 21 alle 10 di domani.

Le piogge al momento non destano preoccupazioni e vedono altezze massime intorno ai 20 millimetri. Nella nostra provincia sta nevicando a Verdeggia e Colle di Nava con circa 3 centimetri di coltre bianca già caduti. Nevica invece in modo intenso sulla statale 20 del colle di Tenda. All'imbocco del tunnel lato Italia l'accumulo è già di 20 centimetri e sono in funzione i mezzi spazzaneve. Sul lato francese nevica fino a Vievola. Stanotte il tunnel sarà chiuso come da programma per lavori all'impianto di ventilazione: dalle 22 fino alle 6 di domani 15 novembre. Nevica in tutto il cuneese anche a quote basse. Domani scatta anche l'obbligo di circolazione con dotazioni invernali. Anche perché, come evidenziano gli stessi tecnici dell'Anas, senza pneumatici da neve o catene, al Tenda non si riuscirebbe a salire. Sotto le previsioni.

OGGI: piogge in intensificazione, con i fenomeni che, a partire da Ponente, avranno intensità fino a forti e cumulate fino ad elevate. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Intensificazione dei venti dai quadranti meridionali fino a burrasca forte su tutte le zone. Aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio con mareggiate anche intense per onda da sud/sud-est.

DOMANI: atteso un passaggio frontale con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone ma sulla nostra provincia dovrebbero diminuire già dalla prima mattinata. Cumulate elevate su C, significative su DE. Residua instabilità dal pomeriggio con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Possibili nevicate deboli su zone sensibili di D con quota neve in risalita dalle prime ore del mattino. Venti di burrasca meridionali fino al primo mattino. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate intense, in calo dalla mattinata.

SABATO: residua instabilità specie al mattino con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di intensità fino a moderata. Rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali in serata in particolare sulle zone centrali. Nuovo abbassamento dello zero termico sulle zone interne.