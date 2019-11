Bordighera: nessun cedimento strutturale in via Pasteur, stamane il sopralluogo e lunedì il via ai lavori (Foto)

Non c'è nessun allarme per possibili cedimenti strutturali nel tratto di via Pasteur chiuso al traffico ieri sera e poi subito riaperto in un solo senso di marcia.

Questa mattina, dopo il sopralluogo del sindaco Vittorio Ingenito e dei tecnici comunali, è stato allestito il cantiere che inizierà i lavori lunedì. Le piogge annunciate per oggi e domani, infatti, rallentano il via ai lavori.

Fino a lunedì, quindi, la strada resterà a senso unico, poi tutto tornerà alla normalità. I lavori dureranno circa tre giorni. Si è trattato, molto probabilmente, di un cedimento sull'asfalto presente da tempo e che solo ieri sera è balzato agli onori delle cronache a seguito di una segnalazione. Ma, per fortuna, non ci sono problemi statici o strutturali.