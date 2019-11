Bordighera: chiusura di ieri in via Pasteur, questa mattina rilievi e 'carotaggi' per scoprire i motivi del cedimento

Sono previsti per questa mattina i rilievi sul tratto di via Pasteur a Bordighera, chiuso da ieri sera a causa di un lieve avvallamento creatosi sull’asfalto.

Sul posto, nella serata di ieri, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno allontanato i presenti per poi predisporre la chiusura al traffico. Per il momento non si conoscono le ragioni dell’avvallamento che, ovviamente, sta destando qualche preoccupazione tra i residenti.

La strada è stata poi riaperta in un solo senso di marcia ma, nelle prossime ore saranno anche eseguiti alcuni ‘carotaggi’. Non è da escludere che la situazione sia così da tempo e che solo ieri sera siano partite verifiche a seguito di una segnalazione. Le verifiche verranno svolte questa mattina, anche in funzione del maltempo in arrivo dal pomeriggio sulla nostra provincia.