CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 14 novembre

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- ZOMBIELAND - DOPPIO COLPO - 17.00 – 19.30 – 21.30 – di Ruben Fleischer - con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone, Zoey Deutch – Azione/Commedia/Horror - "Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock si spostano nel cuore degli Stati Uniti mentre affrontano zombi evoluti e rincorntrano compagni sopravvissuti…”

Voto della critica: **



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA ADDAMS - 16.30 - 19.15 – di Conrad Vernon, Greg Tiernan - con le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Commedia - "La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi ‘consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana’. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia…”

Voto della critica: ***

- JOKER – ore 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- LE RAGAZZE DI WALL STREET - 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Lorene Scafaria - con Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Madeline Brewer - Drammatico - "New York. Un gruppo di spregiudicate spogliarelliste unisce le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- MOTHERLESS BROOKLYN - I SEGRETI DI UNA CITTÀ - 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Edward Norton - con Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Cherry Jones - Drammatico - "A New York nel 1954, Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, cerca di risolvere l'omicidio del suo mentore e unico amico Frank Minna. Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell'intera New York. In un mistero che lo porta dai jazz club grondanti di gin di Harlem ai bassifondi di Brooklyn e, infine, ai salotti dorati dei potenti mediatori di New York, Lionel si scontra con i teppisti, la corruzione e l'uomo più pericoloso della città, per onorare il suo amico e salvare la donna che potrebbe essere la sua stessa salvezza…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- PUPAZZI ALLA RISCOSSA - 16.00 – di Robert Rodriguez, Kelly Asbury - con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro, Stefano Roberto Belisari – Animazione/Avventura/Commedia - "Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell'Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?…”

Voto della critica: **

- AILO - UN'AVVENTURA TRA I GHIACCI - 17.40 - 19.30 – di Guillaume Maidatchevsky - con Fabio Volo, Peter Franzén - Avventura - "L'incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia. Un percorso alla scoperta di strepitosi paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva in cui vivono animali stupendi. Una storia narrata da immagini uniche - raccolte in sedici mesi durante le quattro stagioni - che mostrano la crescita di Ailo, la piccola renna che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura e a superare straordinarie sfide alla scoperta di un mondo bellissimo…”

Voto della critica: **

- PARASITE - 21.30 – di Bong Joon-ho - con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang - Drammatico - "La famiglia Kim è formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli; dalla madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione; e da due figli, Ki-jung e il più giovane Ki-woo. Vivono in uno squallido appartamento, all’interno del seminterrato di un palazzo, ma sono molto legati tra loro, anche senza un soldo in tasca, un lavoro e una speranza per un futuro positivo. Almeno finché a Ki-woo sovviene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità, per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Questi ultimi sono una ricca famiglia, la quale, al contrario dei Kim, vive in una grande villa grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica. Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nei genitori e nella sorella. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, non si fa scrupoli a presentare Ki-jung come un’insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nell’agiatissima villa. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita in un organismo estraneo…”

Voto della critica: ****

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- GLI UOMINI D'ORO - 16.30 - 19.15 - 20.30 – di Vincenzo Alfieri - con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Gianmarco Tognazzi - Noir - "Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l'impiegato modello e il criminale è veramente sottile. Anche se dovrà rinunciare ad Anna, la seducente ragazza incontrata in una notte sfrenata. Un colpo grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per cui avrà bisogno dell'aiuto del suo migliore amico Luciano, ex postino quarantenne insoddisfatto, e soprattutto dell'ambiguo collega Alvise, tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza scosse. Nella banda anche un ex pugile, il Lupo, tutto muscoli e poche parole, legato a Gina, una donna forse troppo bella e forte per lui, e a Boutique, un couturier d'alta moda con un'insospettabile doppia vita. Ma il crimine non è per tutti e in mano a uomini qualunque - ciascuno con la voglia di intascarsi tutto il bottino - si rivela un gioco pericoloso catapultandoli in un rocambolesco e inestricabile noir metropolitano. Ispirato a una storia vera…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- LE MANS ‘66 – LA GRANDE SFIDA – 16.00 – 18.30 - 21.15 – di James Mangold - con Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas - Azione - "L'incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles, che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966…”

Voto della critica: ****



Tabarin (tel. 0184 597822)

- SONO SOLO FANTASMI – 16.30 – 19.15 - 21.30 – di Christian De Sica - con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi, Ippolita Baldini, Francesco Bruni (I) - Commedia - "Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po' tonto ma in realtà un piccolo genio. L'eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli 'acchiappa fantasmi'. Proprio quando l'attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s'impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l'aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città…”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – ore 21.00 – di Gabriele Salvatores - con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian - Drammatico - "Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all'inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti…”

Voto della critica: **

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

