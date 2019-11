Sanremo: pista ciclabile su via Nino Bixio e una grande area pedonale sul mare. Il futuro di porto vecchio inizia l’iter politico con il passaggio in commissione (Foto)

Questa mattina la prima e la seconda commissione sono state chiamate, insieme, a visionare e discutere il progetto da oltre 40 milioni di euro per il restyling di porto vecchio.

La riunione di oggi ha analizzato l’aspetto tecnico del progetto, mentre domani e lunedì si prenderà in esame l’aspetto legale e convenzionale della pratica. Di recente il documento è stato analizzato e approvato dalla Giunta, poi servirà ancora il passaggio in consiglio comunale per permettere un ulteriore passo verso il via ai lavori. Un intervento che cambierà per sempre il waterfront della città, oltre a tutta la zona che si affaccia sullo storico approdo cittadino oltre a un grande spazio pubblico di fronte a via Nino Bixio. Tutti gli esercizi commerciali presenti in zona sono stati confermati sia nel numero che nelle superfici occupate ad oggi.

La riunione si è aperta con l’illustrazione del progetto da parte dell’architetto Marco Calvi, che ha visto anche una novità sostanziale: la prosecuzione della pista ciclopedonale anche all’interno dell’area vicina al porto sull’attuale via Nino Bixio e nella zona dei ‘baretti’ che si affacciano su Santa Tecla fino al collegamento con corso Trento e Trieste. Nella zona del mercato del pesce saranno creati alcuni posti auto gratuiti chiamati ‘kiss and fish’ per chi volesse fermarsi per qualche minuti e fare acquisti. In tutto ciò l’attuale via Nino Bixio ‘stradale’ scorrerà sottoterra con il tunnel che passerà sotto a tutta la zona pedonale del porto. La galleria inizierà all’altezza della Mater, ma sarà dislocato verso il mare rispetto all’attuale via Nino Bixio per evitare di passare sotto i palazzi. Nella presentazione del progetto è stato nuovamente confermato che il bilancio tra parcheggi eliminati e posti auto creati sarà nettamente in attivo.

La delibera di Giunta approvata qualche giorno fa scioglie le riserve e accoglie le modifiche e le integrazioni richieste. In particolare: sia modificata l’uscita del tunnel veicolare su via Roma attraverso una soluzione di minor impatto viabilistico; piazzale Vesco: sia dedicato esclusivamente ad uso pubblico; banchina Vesco: sia dedicata al transito con riserva ad uso pubblico in caso di manifestazioni; banchina di fronte ai ‘baretti’: siano previsti ormeggi di imbarcazioni di limitata altezza per consentire un migliore cono visivo sul porto; concessioni attuali pesca professionale (grande e piccola), pesca sportiva e sportive: rimangano gestite dall’Ente pubblico come sono attualmente; barche pesca professionale: si preveda una soluzione con ormeggio in andana; cantiere navale: mantenimento sino alla sua ricollocazione in altra sede.

Dopo l’approvazione, il progetto integrato e modificato dovrà poi essere portato in consiglio comunale, per il suo inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche. A quel punto potrà essere convocata la conferenza dei servizi preliminare con tutti gli enti coinvolti e successivamente si potrà predisporre il bando di gara per l’assegnazione del project financing. Lungo tutto questo iter procedurale l’amministrazione comunale si era avvalsa della consulenza del Prof. Avv. Luigi Piscitelli, per l’analisi degli aspetti giuridici e legati ai profili amministrativi e contrattuali, e della società Conteco Check Srl, per l’analisi degli aspetti economico-finanziari.

L’amministrazione comunale aveva inoltre promosso l’organizzazione di numerosi incontri preliminari con tutti i soggetti principali fruitori del porto, tra cui associazioni sportive, pescatori professionali e associazioni pesca sportiva, ed aveva organizzato un incontro con i capigruppo di minoranza al fine di illustrare loro il progetto di riqualificazione del porto. Inoltre, in accordo con il soggetto promotore, l’amministrazione comunale vuole organizzare uno spazio espositivo nel Forte di Santa Tecla dove la cittadinanza potrà consultare il progetto di riqualificazione di porto vecchio.

Dopo il passaggio nelle commissioni di oggi, domani e lunedì, il progetto del porto vecchio dovrà essere discusso in consiglio comunale (probabilmente già la prossima settimana), per poi procedere con la conferenza dei servizi e il successivo bando di gara. Stando al cronoprogramma la durata prevista dei lavori è di 4 anni.