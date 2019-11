Sanremo: ecco il piano sicurezza 2019/2020/2021, in tre anni quasi 700 mila euro di interventi nelle scuole

L’amministrazione comunale ha di recente approvato in Giunta il piano di sicurezza per gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole e delle strade per il triennio 2019/2020/2021. Il finanziamento dei lavori è possibile grazie alla legge successiva all’introduzione della TASI e che prevede, a livello nazionale, un contributo di 190 milioni di euro da ripartire in proporzione tra i vari Comuni. A Sanremo spettano 344 mila euro all’anno e l’amministrazione ha di recente stabilito come saranno spesi nel 2019.

Nell’anno in corso l’amministrazione ha stanziato 289 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole (compresi gli incarichi professionali) e 45 mila per gli interventi sulle strade.

Ecco come sono stati ripartiti i fondi per le scuole nel 2019: 44 mila euro circa andranno alla scuola media ‘Dante Alighieri’ per l’incarico di progettazione esecutiva del progetto anti incendio (2 lotti) e il rifacimento dei bagni; 16 mila euro per la scuola primaria ‘Castillo’ per la sostituzione del montascale; 45 mila euro per la scuola primaria ‘Dani Scaini’ per il rifacimento dei bagni nell’ala della vecchia scuola; 42 mila euro alla scuola primaria ‘Rubino’ per il rifacimento dei controsoffitti REI; 19 mila euro alla scuola ‘Gigi Ghirotti’ di Bussana per l’incarico per la progettazione di interventi locali e la messa in sicurezza della recinzione; 9 mila euro alla scuola media ‘Pascoli’ per la manutenzione dei prefabbricati e l’assistenza per le indagini; 34 mila euro alla scuola per l’infanzia ‘Mary Poppins’ per il rifacimento del tetto; 2 mila euro alla scuola primaria e media di Coldirodi per il collaudo strutturale del tetto; 8.700 euro alla scuola primaria e media di via Volta per l’incarico per la progettazione di interventi locali; 45 mila euro per le scuole del Mercato dei Fiori per la compartimentazione anti incendio. Inoltre si aggiungono i 3 mila euro per il supporto al RUP.

Sempre nel 2019 saranno spesi 45 mila euro per i lavori di ripristino di strada San Bartolomeo.

Nel 2020 tutti i fondi (344 mila euro) saranno destinati alle scuole: 150 mila euro per la scuola media ‘Dante Alighieri’ per il primo lotto di anti incendio; 50 mila euro alla scuola primaria ‘Dani Scaini’ per lavori anti incendio; 100 mila euro alla scuola ‘Gigi Ghirotti’ di Bussana per l’adeguamento strutturale; 29 mila euro alla scuola per l’infanzia Borgo Tinasso per il progetto esecutivo anti incendio; 15 mila euro alla scuola dell’infanzia e primaria ‘Montessori’ per il progetto esecutivo anti incendio.

Infine, nel 2021, i fondi saranno così suddivisi, sempre per le scuole: 130 mila euro alla scuola media ‘Dante Alighieri’ per il secondo lotto anti incendio; 54 mila euro alla scuola per l’infanzia e primaria San Pietro per i lavori anti incendio; 160 mila euro alla scuola per l’infanzia e primaria ‘Montessori’ per lavori anti incendio.