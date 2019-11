A causa dello stato di allerta meteo 'giallo', emesso ieri dalla Protezione Civile su disposizioni meteo dell'Arpal, il Comune di Sanremo ha deciso di sospendere gli interventi di lavaggio strade.

Questa sera era interessata via Nino Bixio nel centro della città dove, ovviamente, non verranno nemmeno attuate le eventuali rimozioni relative delle auto in divieto.