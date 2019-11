Bordighera: convocato per mercoledì prossimo il Consiglio, in discussione una lunga serie di mozioni ed interpellanza

E’ stato convocato per mercoledì 20 prossimo alle 21 il Consiglio comunale di Bordighera, come sempre nella sala rossa del Palazzo del Parco.

All’ordine del giorno l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, una convenzione tra il Distretto Socio-Sanitario n° 1 "Ventimigliese" e la Caritas per gli interventi di pronta assistenza sul territorio. Quindi si discuteranno le mozioni e le interpellanze.

La prima sarà quella di ‘Civicamente Bordighera’, perché le spiagge siano strumenti di attrazione turistica da pubblicizzare e di rispetto ambientale. Sarà poi la volta dell’Interpellanza da ‘Semplicemente Bordighera’ in merito ad un bilancio delle manifestazioni e agli eventi di importanza turistica e culturale che si sono svolti in Bordighera dall'inizio dell'anno ad oggi.

Il ‘Gruppo Misto’ ha presentato due interpellanze: una per l'accesso del pubblico negli uffici del Sindaco e degli Amministratori comunali e l’altra per la situazione di via Trento. ‘Bordighera Vince’ ne ha presentata una sull’area di proprietà comunale rivendicata dall'istituto internazionale di Studio Liguri Museo Bicknell, una seconda sulla concessione del Bocciodromo Comunale di via Stoppani e per la gestione dell'attività di bar ristorante ma anche una terza in merito all'intervento di demolizione e ricostruzione del hotel Savoy e la relativa consulenza dell'Architetto Margherita Mariella.