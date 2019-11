Ventimiglia: sabato nuovo appuntamento con Diego Pani, “Lo Chef al Mercato”

Su input dell'assessore alle Attività Produttive Matteo De Villa, al fine di promuovere le eccellenze cittadine, sabato il mercato coperto di Ventimiglia sarà palcoscenico dell'iniziativa denominata ‘Lo chef al Mercato’, un’idea di Diego Pani giovane chef rinomato sul panorama nazionale ed allievo prediletto di Alain Ducasse.

"Una buona materia prima, infatti, è importantissima per il successo di un ristorante poiché il 70% del lavoro lo si fa al mercato, ed è per questo che ritengo opportuno e doveroso attivarmi per promuovere i nostri prodotti e le nostre eccellenze facendo rivivere quello che è il vero cuore pulsante di Ventimiglia" dichiara lo chef Pani.

L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da parte degli operatori del mercato Coperto che per l'occasione metteranno a disposizione alcuni prodotti, che nelle mani esperte dello chef Diego, Chef, a partire dalle 10.30 di sabato, delizierà con un assaggio tutti i partecipanti, e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali e pietanze da sogno.

Un​ percorso dell'amministrazione volto alla promozione dei prodotti locali e per avvicinare la cittadinanza alla cucina di alto livello. Infatti, conclude l'assessore De Villa: “questa è solo una delle diverse iniziative che svolgeremo periodicamente per continuare a promuovere il nostro mercato cittadino, auspicando in futuro anche nella collaborazione di altri ristoratori”.

L'appuntamento è fissato per le 10.30 di sabato al mercato coperto.