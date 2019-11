Sanremo: nel prossimo fine settimana da 'Chimicand' la seconda edizione di 'Caruggi Play'

Dopo il grande successo dell’anno scorso, che ha visto coinvolte più di un centinaio di persone, anche quest’anno, il 16 e 17 novembre, torna a Sanremo il ‘Caruggi Play’.

L’evento, patrocinato dal Comune, porta l’atmosfera delle grandi fiere nazionali ed internazionali dedicate ai giochi di ruolo e da tavolo. Ospitata da ‘Chimicand’ di via Lamarmora, la due giorni è dedicata a grandi e piccini, appassionati di lunga data e curiosi che vogliono passare un weekend all’insegna del divertimento e dell’aggregazione.

“Per un evento di tale portata – evidenziano gli organizzatori - abbiamo avuto bisogno di tutto l’aiuto possibile ed a seguito della nostra chiamata hanno risposto tutte le associazioni della provincia”.

L’associazione ludico ricreativa Caruggi & Dragons, che opera sul territorio sanremese da anni, verrà coadiuvata da altre realtà territoriali come Ludicopoli, che si occuperà di un’area dedicata ai giochi vintage, il Team Infausti, con la loro scherma medievale (le spade sono in lattice, quindi possono provarla tutti, anche i bambini!), DiMa Point, con Warhammer Underworlds, insieme al prezioso aiuto di altre associazioni quali Antro di Gollum, Games time, Ludo Ergo Sum, Oltremondo e Mad Photograph.

I giochi di società sono una realtà enorme, che va ben oltre ai ‘classiconi’ a cui abbiamo giocato tutti almeno una volta nella vita, e che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Sono un’occasione, oltre che di divertimento, di aggregazione e possono avere anche scopo educativo. Il ‘Caruggi Play’ nasce per dare la possibilità a tutti, appassionati e non, di conoscere questo mondo e toccare con mano questa realtà: se vuoi sfidare i tuoi amici, conoscere gente nuova, divertirti facendo cose che esulano dalla quotidianità, il play è l’occasione giusta.

A disposizione, per tutta la durata dell’evento, ci sarà lo staff pronto ad illustrare e far provare gratuitamente i giochi messi a disposizione. A coronare il tutto, ci sarà la possibilità di partecipare a piccoli contest e vincere premi ad estrazione, tra cui divertenti giochi di società gentilmente offerti da Giocando con La Pergamena. Il Caruggi Play è ad ingresso libero e si svolgerà Sabato e domenica dalle 14 a mezzanotte.