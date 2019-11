San Lorenzo al Mare: sabato sul lungomare il corso per imparare la tecnica del nordic walking

Con la collaborazione di UISP, sede di Imperia, due istruttrici di nordic walking (la camminata con i 'bastoncini') Barbara Campanini e Marina Caramellino sabato dalle 9.30 alle 12.30, oppure sabato 23 dalle 14.30 alle 17.30, sul lungomare di San Lorenzo al Mare terranno un corso per imparare la tecnica. Dopo il corso si continuerà due volte la settimana a camminare per perfezionare la tecnica, per non impigrirsi e per stare bene insieme.

“La Liguria di Ponente ci permette di camminare all'aperto tutto l'anno e noi lo faremo - dichiarano gli organizzatori - non un semplice corso, ma un'attività sportiva continuativa. Volete cominciare una nuova attività fisica? Provate il nordic walking, la camminata con i bastoncini che può essere effettuata ovunque”.

I bastoni utilizzati non sono quelli da trekking: hanno una particolare impugnatura dotata di passanti da infilare intorno al polso, con la funzione di spingere e agevolare la camminata naturale, facendo lavorare bene anche le braccia e aumentando il dispendio calorico, senza affaticare. Uno sport completo, che favorisce l'attività cardiocircolatoria e tonifica l'intero apparato muscolare.