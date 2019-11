"Le Langhe e i loro vitigni": degustazioni di eccellenze a Villa Nobel

Prime Quality presenta “Le Langhe ed i loro vitigni”, una serata dedicata all’enogastronomia, in cui verranno presentati prestigiosi vini tipici Piemontesi, associati ad un menù degustazione della tradizione sabauda.

Il 15 novembre alle 19:30 a Villa Nobel si terrà una degustazione guidata di prestigiosi vini piemontesi a cura del Sommelier Marco Gallo, che condurrà i partecipanti in un percorso enogastronomico nei sapori e nelle fragranze dei vitigni piemontesi, abbinati a pietanze tipiche della tradizione sabauda. Un’ esperienza organolettica unica per appassionati e per amatori.

Il percorso comprende : 𝙂.𝘿. 𝙑𝘼𝙅𝙍𝘼 Dolcetto d’Alba 2017, 𝙇𝘼 𝙎𝙋𝙄𝙉𝙀𝙏𝙏𝘼 Barbera 2015, 𝙋𝙍𝙐𝙉𝙊𝙏𝙏𝙊 Barbaresco 2016, 𝘽𝙍𝙐𝙉𝙊 𝙂𝙍𝙄𝙈𝘼𝙇𝘿𝙄 Barolo 2015, 𝘽𝙊𝙍𝙂𝙊𝙂𝙉𝙊 Barolo Chinato.

I vini verranno associati ad un menù degustazione che prevede:

uova cotte a bassa temperatura con grattata di tartufo nero

flan di zucca con fonduta

ravioli del plin burro e salvia selvatica

brasato

mousse al cioccolato

Preparazione e servizio a cura dell’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia in alternanza scuola lavoro.

Prenotazione obbligatoria, numero chiuso di partecipanti.



Il prezzo della serata è di 55,00 €



Per informazioni e prenotazioni

+ 39 0184 501017 oppure +39 388 8895908