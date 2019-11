Ventimiglia: era stato condannato per omicidio a Reggio Calabria, la Polizia arresta un cittadino marocchino fermato a Roverino

Nel corso dei controlli sul territorio disposti dal Questore di Imperia, gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato un marocchino di 33 anni, fermato in frazione Roverino nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo, dopo aver dato le sue generalità, è stato portato in Commissariato dove, le impronte digitali corrispondevano a quelle di un uomo che era stato condannato per omicidio nel 2007 a Reggio Calabria, ma con un nome e cognome diversi. Il 33enne risultava ricercato per l’esecuzione di una nuova misura detentiva disposta dai magistrati a seguito delle ripetute violazioni della libertà vigilata commesse durante il periodo di carcerazione. E’ stato quindi portato in carcere a Sanremo.