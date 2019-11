Sanremo: inquinamento sul rio San Bernardo, confermato il gasolio. Per ora nessun rischio ambientale

E’ sicuramente gasolio lo sversamento che è stato scoperto questa mattina nella parte alta di via Padre Semeria, sul rio San Bernardo. L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che hanno sentito un forte odore di idrocarburi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno chiesto l’intervento dell’Arpal. La Guardia Costiera ha verificato come il gasolio non sia arrivato in mare mentre la Polizia Municipale sta monitorando la situazione, anche in funzione dell’arrivo del maltempo per domani.

Rischio grossi di inquinamento non ce ne sono, anche se ovviamente la pioggia delle prossime ore, potrebbe portare il gasolio verso valle. Nel frattempo gli agenti della Municipale stanno svolgendo le indagini del caso, per capire con precisione da dove sia arrivato il gasolio sversato nel rio. L’eventuale colpevole potrebbe essere sanzionato e denunciato per una serie di reati ambientali.