Fumo segnalato in mare da un'imbarcazione: i controlli di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco non portano però a nulla

Controlli in mare, nello specchio acqueo compreso tra Pian di Poma a Sanremo ed Ospedaletti, per la Capitaneria di Porto della città dei fiori e, da terra, per i Vigili del Fuoco.

Alcuni passanti, infatti, hanno segnalato del fumo nero che sarebbe stato visto uscire da un’imbarcazione. La motovedetta sta pattugliando la zona senza però trovare nulla, così come a terra.

Non è da escludere che possa essere stata una fumata da un motore fuoribordo senza nessun problema per l’imbarcazione. I controlli stanno comunque proseguendo.