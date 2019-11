Ventimiglia: comitato locale non più operativo, la CRI smentisce "Notizie destituite di fondamento!"

“Sono apparsi nei giorni scorsi articoli sui giornali e sui social network nei quali è stato affermato che il Comitato della CRI di Ventimiglia non sarebbe più operativo. Tali notizie sono completamente destituite di fondamento in quanto il nostro Comitato continua regolarmente ad operare nel rispetto delle proprie funzioni e in conformità ai propri principi”. Ad intervenire facendo chiarezza è lo stesso Consiglio Direttivo CRI Ventimiglia a seguito di notizie apparse sui media.

“È garantito per quanto possibile il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi – si spiega nel comunicato -, continua l’attività assistenziale con raccolte alimentari e successive distribuzioni di viveri ai meno abbienti del comprensorio ventimigliese, così come indicato dai servizi sociali del Comune e la distribuzione di coperte e generi di conforto ai senza tetto. Il nostro CAS continua ad effettuare assistenza ai richiedenti asilo politico.

Ferve l’attività ricreativa del nostro Gruppo di volontari appartenenti all’area socio assistenziale, la quale è operativa presso le Case di Riposo della zona di competenza. Il Centro Raccolta Sangue, continua ad operare e cogliamo l’occasione per invitare i donatori e gli eventuali aspiranti, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, a far parte della nostra Famiglia. Presto sarà istituito - conclude la nota - un nuovo corso di accesso alla Croce Rossa, al quale potranno partecipare tutti coloro i quali hanno compiuto il 14° anno di età (per il Gruppo Giovani della CRI)”.