Taggia: grazie ad una raccolta fondi su Facebook donati alcuni alberi al Comune, gli organizzatori vogliono ripetere l'iniziativa

6 piante saranno donate al Comune di Taggia grazie ad una raccolta fondi partita su Facebook. L’iniziativa è stata lanciata da Luigi Peluso, moderatore del gruppo ‘Il Mugugno di Arma e Taggia’ e supportata dall’ideatore di questo consesso virtuale, Gianni Bassilana.



Dietro questo regalo per Taggia, i due promotori hanno spiegato l'intenzione di voler 'rispondere' ai numerosi tagli degli alberi del patrimonio arboreo tabiese, avvenuti negli ultimi anni. Quindi, un gesto simbolico ma che ha riscosso un discreto interesse da parte di amici e frequentatori del gruppo Facebook. Tanto che in un mese sono stati raccolti 280 euro, destinati all’acquisto di 4 esemplari di jacaranda e 2 ulivi piccoli.



Le quattro piante serviranno ad abbellire una aiuola della darsena a lato del campo gioco. Invece, i rimanenti alberelli saranno destinati ad altra zona. La donazione sarà perfezionata in queste ore e la messa a dimora nei prossimi giorni. Ad onor del vero, il Comune ha accettato il regalo specificando che quando è stato necessario tagliare degli alberi è stato fatto nell’ottica della tutela dell’incolumità dei cittadini.



Secondo gli organizzatori questa raccolta fondi vuole essere la prima di una serie di iniziative analoghe. Infatti, in queste settimane molte persone hanno dimostrato interesse verso l'idea avuta dal gruppo Facebook ed ora c’è l’intenzione di ripetere l’esperienza, facendo rete e trovando le risorse necessarie per regalare nuovi alberi al Comune.