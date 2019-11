Sanremo: 'Otto', 'Nove' e gli altri canali del gruppo 'Discovery' non si vedono da giorni in molte zone, ecco perchè

Da alcuni giorni non si vedono più a Sanremo i canali televisivi del gruppo ‘Discovery Italia’. Si tratta dei canali più noti, dopo Rai e Mediaset, che riscuotono ottimo successo in termini di Auditel.

Tra questi ci sono anche ‘Otto’ e ‘Nove’, che tra l’altro mandano in onda anche molte produzioni di Sky, tra cui anche Moto Gp e Formula 1. Oltre a loro anche Real Time, Dmax, Food Network ed altro. Il problema riguarda un guasto occorso al ripetitore che si trova nella zona di Pian della Castagna e che irradia in molte zone di Sanremo.

Da evidenziare che non tutte le zone della città dei fiori sono oscurate dal segnale delle tv del gruppo ‘Discovery’ anche se sono in molti a chiedere lumi sulla problematica. Non si tratta, quindi, di un problema di corrente elettrica come ipotizzato da molti ma di un guasto che ora i tecnici del gruppo stanno cercando di risolvere.

Al momento, per chi vive in alcune zone di Sanremo, l’unico modo per vedere i canali del gruppo rimane solo la possibilità del satellite. Gli stessi canali, infatti, vengono irradiati dal pacchetto ‘TivùSat’ che serve soprattutto per le zone in cui non si riceve il digitale terrestre e, ovviamente, non molti hanno in quelle centrali dove il Dtt arriva regolarmente.