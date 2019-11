Sanremo abbellisce il suo ‘verde’ anche grazie alla collaborazione con l’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’, studenti al lavoro in corso Imperatrice (Foto e Video)

I lavori degli studenti 'Ruffini-Aicardi' in corso Imperatrice

Sanremo prosegue negli investimenti per abbellire il suo polmone verde, un fiore all’occhiello per la Città dei Fiori. Palazzo Bellevue ha di recente stretto un accordo con l’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per permettere agli studenti di passare dalla teoria alla pratica mettendo a disposizione della collettività il loro lavoro.

E così questa mattina sono iniziati i lavori degli studenti in corso Imperatrice per la sistemazione delle aiuole e la piantumazione di nuovi fiori. Le materie prime sono state fornite dal Comune per una spesa di circa 20 mila euro, la manodopera è interamente a carico degli studenti del ‘Ruffini-Aicardi’ supervisionati dai loro docenti e dall’insegnante tecnico pratico Angelo Iacono. Presenti sul posto anche l’assessore al Verde Pubblico Mauro Menozzi e il consigliere Ester Moscato che, insieme al consigliere Simona Moraglia, hanno lavorato alla pratica.

“Creeremo una città con un forte impatto ambientale” fanno sapere dal Comune. Oltre alla sistemazione delle aiuole, nei programmi dell’amministrazione Biancheri-bis c’è anche la piantumazione di diversi alberi in città. Parallelamente sarà portato avanti il rapporto operativo con l’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per la sistemazione delle diverse aree verdi.