Riva Ligure: pista ciclabile nel degrado, il Sindaco Giorgio Giuffra "Sono già partiti i lavori di pulizia, tra poco sarà tirato a lucido" (Foto)

“Sono state reperite le risorse necessarie (circa 30mila euro), abbiamo dato inizio alle grandi pulizie di autunno. In poche settimane, il nostro tratto di pista ciclabile sarà interamente tirato a lucido, compreso quello al confine con Santo Stefano al Mare che oggettivamente versa ancora in condizioni poco decorose".

Interviene in questo modo il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, dopo le foto pubblicate stamattina e riguardanti il tratto di ciclabile tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare che è oggettivamente in non buone condizioni. Il primo cittadino ha sottolineato come Riva abbia da poco iniziato i lavori dall'Argentina al Santa Caterina. Si tratta di un intervento straordinario, partito il 30 ottobre scorso e che ha bisogno di qualche giorno per essere terminato. Di fatto, con questo importante intervento il tratto tornerà ad essere nelle migliori condizioni.

"Ringrazio il personale di Amaie Energia e Servizi - ha terminato Giuffra - per l’abnegazione con la quale sta intervenendo. Presto, in considerazione del mutato assetto riguardante la proprietà, potremmo predisporre un contratto di manutenzione che non ci faccia più vergognare di un patrimonio che al contrario deve essere custodito come un gioiello e valorizzato”.