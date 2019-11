Liguria, Anas: nuovo bando da 10 milioni di euro per lavori di risanamento strutturale di ponti e viadotti

Anas (Gruppo FS Italiane) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale un bando del valore di 10 milioni di euro per il risanamento strutturale delle opere d’arte (ponti e viadotti) con interventi mirati alla conservazione, al consolidamento statico e alla protezione sismica delle opere in Liguria. L’appalto è suddiviso in 2 lotti da 5 milioni di euro, ciascuno per ogni centro manutentorio della regione.

I lavori sono parte di una gara che riguarda l’intero territorio nazionale per un valore complessivo di 380 milioni di euro.

L’affidamento degli appalti sarà avviato mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, strumento che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 2 dicembre 2019.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il Portale Acquisti Anas all’indirizzo https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.