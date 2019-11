Bordighera: è andato deserto il bando, dopo la rassegna enogastronomica salta anche la 'Fiera del Cioccolato'

Doppio bando deserto negli ultimi giorni a Bordighera, per due appuntamenti che, purtroppo, non andranno in scena nella città delle palme.

Dopo la rassegna enogastronomica di inizio novembre, salta anche la ‘Fiera del cioccolato’, manifestazione che voleva essere proposta dall’Amministrazione a metà dicembre, in previsione del Natale.

Il bando è andato deserto e non è da escludere che possa essere accaduto anche per la vicinanza di un evento simile ad Imperia (Chocoart). Non è da escludere che il bando possa essere riproposto in un’altra data.