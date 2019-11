Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" cerchiamo una casa per Napo

Napo è un dolcissimo cocker di taglia medio piccola che si trova in canile da più o meno sempre, precisamente dal 2010. È un turbine di energia, innamorato della vita, nonostante la veda per la maggior parte del tempo attraverso le sbarre e nonostante i suoi anni! Questo è il nono inverno che Napo trascorre al freddo, da solo. Non merita forse, dopo tutti questi anni, di passarlo in casa al caldo, coccolato e amato? Anche per lui deve esistere un lieto fine. Venite a trovarlo al ‘’Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia).Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 55